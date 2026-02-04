Laureate Educatio a Aktie

Laureate Educatio a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DK0X / ISIN: US5186132032

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Laureate Education A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Laureate Education A präsentiert voraussichtlich am 19.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,783 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Laureate Education A 0,620 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 527,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 24,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 423,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,71 USD im Vergleich zu 1,92 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,69 Milliarden USD, gegenüber 1,57 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

