Erste Schätzungen: Laurentian Bank of Canada gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Laurentian Bank of Canada gibt voraussichtlich am 01.06.2022 die Zahlen für das am 30.04.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,16 CAD je Aktie gegenüber 1,23 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 250,0 Millionen CAD gegenüber 249,8 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,85 CAD, gegenüber 4,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,02 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at