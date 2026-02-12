Laurentian Bank of Canada Aktie

Laurentian Bank of Canada für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910216 / ISIN: CA51925D1069

12.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Laurentian Bank of Canada legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Laurentian Bank of Canada veröffentlicht voraussichtlich am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,710 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Laurentian Bank of Canada noch ein Gewinn pro Aktie von 0,760 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Laurentian Bank of Canada mit einem Umsatz von insgesamt 249,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 600,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 58,54 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,05 CAD, gegenüber 2,84 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 996,4 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 2,34 Milliarden CAD generiert worden waren.

