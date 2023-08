Erste Schätzungen: Laurentian Bank of Canada stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Laurentian Bank of Canada wird voraussichtlich am 30.08.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2023 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 CAD gegenüber 1,24 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 262,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 260,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,76 CAD, gegenüber 5,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1,05 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,03 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at