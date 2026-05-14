Laurentian Bank of Canada Aktie
WKN: 910216 / ISIN: CA51925D1069
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14.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Laurentian Bank of Canada vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Laurentian Bank of Canada veröffentlicht voraussichtlich am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,655 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,690 CAD je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 57,48 Prozent auf 243,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 572,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,84 CAD, gegenüber 2,84 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 994,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,34 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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