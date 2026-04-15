Erste Schätzungen: Laurus Labs legt Quartalsergebnis vor

Laurus Labs lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,96 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,34 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Laurus Labs im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 19,04 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,71 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,18 INR aus, während im Fiskalvorjahr 6,65 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 68,83 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 55,54 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at