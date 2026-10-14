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WKN DE: A2QD6W / ISIN: INE947Q01028

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Laurus Labs stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Laurus Labs wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,67 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Laurus Labs noch 3,61 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 20,85 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 26,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,53 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 25,13 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 16,47 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 83,45 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 68,13 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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