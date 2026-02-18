Erste Schätzungen: Lawson Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lawson Products wird voraussichtlich am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,190 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 480,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Lawson Products für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 496,3 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,510 USD, gegenüber -0,160 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,99 Milliarden USD im Vergleich zu 1,80 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at