Erste Schätzungen: Lawson Products zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lawson Products veröffentlicht voraussichtlich am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,280 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 154,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 520,4 Millionen USD gegenüber 502,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,790 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,06 Milliarden USD, gegenüber 1,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at