15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lazard mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lazard wird voraussichtlich am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,687 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lazard 0,800 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 853,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Lazard für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 825,4 Millionen USD aus.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,35 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,96 Milliarden USD, gegenüber 3,15 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Lazard Inc Registeted Shs

Analysen zu Lazard Inc Registeted Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Lazard Inc Registeted Shs

