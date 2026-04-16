Erste Schätzungen: Lazard vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lazard wird voraussichtlich am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,507 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lazard 0,560 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lazard in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 707,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 679,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,20 USD aus. Im Vorjahr waren 2,37 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 3,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at