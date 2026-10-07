Lazard Aktie
WKN DE: A3E4V8 / ISIN: US52110M1099
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Lazard veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Lazard wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,530 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 840,1 Millionen USD gegenüber 773,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,17 USD im Vergleich zu 2,37 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,33 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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