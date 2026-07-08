Erste Schätzungen: Lazard zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lazard lässt sich voraussichtlich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lazard die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,461 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 813,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Lazard für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 766,9 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,74 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,37 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,35 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,20 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at