Erste Schätzungen: Le Travenues Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Le Travenues Technology wird voraussichtlich am 21.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,660 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Le Travenues Technology 0,430 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Le Travenues Technology in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,20 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 2,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,80 INR je Aktie, gegenüber 1,56 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 12,43 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 9,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at