Leader Harmonious Drive Systems a Aktie
WKN DE: A2QRYN / ISIN: CNE1000043F9
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Leader Harmonious Drive Systems A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Leader Harmonious Drive Systems A wird voraussichtlich am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,190 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Leader Harmonious Drive Systems A ein EPS von 0,110 CNY je Aktie vermeldet.
Leader Harmonious Drive Systems A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 156,8 Millionen CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,03 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,700 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 838,7 Millionen CNY aus im Gegensatz zu 569,0 Millionen CNY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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