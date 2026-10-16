Erste Schätzungen: Leader Harmonious Drive Systems A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Leader Harmonious Drive Systems A öffnet voraussichtlich am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,221 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Leader Harmonious Drive Systems A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 CNY in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 32,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 155,2 Millionen CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Leader Harmonious Drive Systems A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 205,2 Millionen CNY aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,992 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,690 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 858,6 Millionen CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 569,0 Millionen CNY waren.

Redaktion finanzen.at