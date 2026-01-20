Erste Schätzungen: Lear präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lear lädt voraussichtlich am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,77 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Lear noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Lear in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 5,79 Milliarden USD im Vergleich zu 5,71 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,20 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 8,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 23,05 Milliarden USD, gegenüber 23,30 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at