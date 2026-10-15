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WKN DE: A0YERL / ISIN: US5218652049

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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Lear vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lear wird voraussichtlich am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,31 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD erwirtschaftet worden.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,82 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 2,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 14,96 USD je Aktie, gegenüber 8,15 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 23,81 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 23,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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