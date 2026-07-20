LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Bilanzprognose
|
20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: LEG Immobilien gewährt Anlegern Blick in die Bücher
LEG Immobilien wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,64 EUR gegenüber 2,73 EUR im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 46,59 Prozent auf 183,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 344,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,33 EUR im Vergleich zu 19,44 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 962,4 Millionen EUR, gegenüber 1,49 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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