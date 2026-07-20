Erste Schätzungen: LEG Immobilien gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Das versprechen sich Experten von der anstehenden LEG Immobilien-Bilanz.

LEG Immobilien wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,64 EUR gegenüber 2,73 EUR im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 46,59 Prozent auf 183,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 344,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,33 EUR im Vergleich zu 19,44 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 962,4 Millionen EUR, gegenüber 1,49 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at