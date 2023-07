Erste Schätzungen: LEG Immobilien legt Quartalsergebnis vor

LEG Immobilien lässt sich voraussichtlich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LEG Immobilien die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -4,368 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 9,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 221,1 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 11,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte LEG Immobilien einen Umsatz von 198,7 Millionen EUR eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -13,995 EUR im Vergleich zu 3,20 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 804,0 Millionen EUR, gegenüber 799,1 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at