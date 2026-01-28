Erste Schätzungen: Legacy Education stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Legacy Education lässt sich voraussichtlich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Legacy Education die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,133 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 28,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 13,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 17,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,663 USD im Vergleich zu 0,590 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 77,0 Millionen USD, gegenüber 64,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at