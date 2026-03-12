Legence a Aktie
Erste Schätzungen: Legence A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Legence A wird sich voraussichtlich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,067 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 62,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.
12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 619,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 548,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,193 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,090 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 2,43 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
