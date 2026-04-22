Erste Schätzungen: LEGRAND informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

LEGRAND lässt sich voraussichtlich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LEGRAND die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 EUR gegenüber 1,12 EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,49 Milliarden EUR – ein Plus von 9,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LEGRAND 2,28 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,73 EUR, gegenüber 4,75 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 10,55 Milliarden EUR im Vergleich zu 9,48 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at