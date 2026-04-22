Erste Schätzungen: LEGRAND informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

LEGRAND wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,308 USD. Dies würde einem Zuwachs von 28,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem LEGRAND 0,240 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 20,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,90 Milliarden USD gegenüber 2,40 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,07 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,29 Milliarden USD, gegenüber 10,70 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at