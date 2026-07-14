LEGRAND Aktie
WKN DE: A11946 / ISIN: US5246711049
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: LEGRAND legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
LEGRAND öffnet voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,358 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,45 Prozent erhöht. Damals waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll LEGRAND in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie, gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 12,46 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 10,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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