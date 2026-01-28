Erste Schätzungen: LEGRAND mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LEGRAND stellt voraussichtlich am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 7,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,27 EUR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,49 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,42 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,06 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,45 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 9,48 Milliarden EUR, gegenüber 8,65 Milliarden EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at