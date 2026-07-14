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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LEGRAND präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LEGRAND präsentiert in der voraussichtlich am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

6 Analysten schätzen, dass LEGRAND für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,56 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,78 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 11,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,50 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,87 EUR aus. Im Vorjahr waren 4,75 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 10,84 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 9,48 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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