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WKN DE: A11946 / ISIN: US5246711049

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LEGRAND präsentiert Quartalsergebnisse

LEGRAND lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LEGRAND die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,325 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 35,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,240 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 17,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,03 Milliarden USD gegenüber 2,57 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber 1,07 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 12,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,70 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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