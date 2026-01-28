Erste Schätzungen: LEGRAND veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

LEGRAND wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,319 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 18,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,270 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,92 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 13,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,58 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,960 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 11,06 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 9,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at