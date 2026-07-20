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WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Leidos legt Quartalsergebnis vor

Leidos wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,89 USD je Aktie gegenüber 3,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,27 Prozent auf 4,43 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Leidos noch 4,25 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,34 USD aus. Im Vorjahr waren 11,14 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 18,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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