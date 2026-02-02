Erste Schätzungen: Leidos präsentiert Quartalsergebnisse

Leidos wird voraussichtlich am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,61 USD gegenüber 2,12 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Leidos mit einem Umsatz von insgesamt 4,31 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,31 Prozent verringert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,82 USD im Vergleich zu 9,22 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 17,26 Milliarden USD, gegenüber 16,66 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at