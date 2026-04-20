Leidos Holdings Aktie
WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Leidos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Leidos wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,77 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,29 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,25 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,31 USD, gegenüber 11,14 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 18,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,17 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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