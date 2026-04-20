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WKN DE: A0LB2B / ISIN: US5255582018

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LeMaitre Vascular präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LeMaitre Vascular stellt voraussichtlich am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,661 USD gegenüber 0,480 USD im Vorjahresquartal.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 66,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 59,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 279,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 249,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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