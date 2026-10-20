LeMaitre Vascular Aktie

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WKN DE: A0LB2B / ISIN: US5255582018

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LeMaitre Vascular stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LeMaitre Vascular lässt sich voraussichtlich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LeMaitre Vascular die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,686 USD. Dies würde einer Verringerung von 8,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem LeMaitre Vascular 0,750 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 67,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,87 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,52 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 276,5 Millionen USD, gegenüber 249,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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