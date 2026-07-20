LeMaitre Vascular Aktie
WKN DE: A0LB2B / ISIN: US5255582018
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: LeMaitre Vascular zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
LeMaitre Vascular öffnet voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,807 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte LeMaitre Vascular noch 0,600 USD je Aktie eingenommen.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 71,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 11,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 64,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,00 USD je Aktie, gegenüber 2,52 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 280,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 249,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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