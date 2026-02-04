Erste Schätzungen: Lemonade präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lemonade wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,394 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 82,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 217,9 Millionen USD gegenüber 119,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -2,354 USD, gegenüber -2,850 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 727,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 435,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

