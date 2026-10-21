Erste Schätzungen: Lemonade veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lemonade lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lemonade die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,581 USD. Dies würde einen Verlust von 13,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Lemonade -0,510 USD je Aktie vermeldete.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 322,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 98,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 162,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,846 USD im Vergleich zu -2,240 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 1,22 Milliarden USD, gegenüber 615,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at