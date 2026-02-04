Lemonsoft Aktie
Erste Schätzungen: Lemonsoft gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Lemonsoft gibt voraussichtlich am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,073 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 EUR je Aktie erzielt worden.
Lemonsoft soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,240 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,220 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 29,4 Millionen EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 28,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
