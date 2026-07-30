Erste Schätzungen: Lemonsoft gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lemonsoft äußert sich voraussichtlich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,082 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,7 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 4,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,358 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,240 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 30,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 29,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at