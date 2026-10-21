Erste Schätzungen: Lemonsoft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lemonsoft lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,105 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Lemonsoft einen Gewinn von 0,110 EUR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lemonsoft in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 7,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 7,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,345 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,240 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,3 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 29,5 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at