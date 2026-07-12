Erste Schätzungen: LendingClub mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LendingClub wird voraussichtlich am 27.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,418 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LendingClub noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll LendingClub in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 262,4 Millionen USD im Vergleich zu 359,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,74 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,16 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,06 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,47 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at