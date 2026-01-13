LendingClub Aktie

LendingClub für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PNFU / ISIN: US52603A2087

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: LendingClub vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

LendingClub äußert sich voraussichtlich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,339 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 22,84 Prozent auf 262,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 340,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,14 USD je Aktie, gegenüber 0,450 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 995,1 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

