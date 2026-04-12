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WKN DE: A2PNFU / ISIN: US52603A2087

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12.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LendingClub zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LendingClub wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,358 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 251,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 23,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte LendingClub einen Umsatz von 329,1 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,16 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,07 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,47 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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