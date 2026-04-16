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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LendingTree gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LendingTree wird voraussichtlich am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,47 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 31,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 316,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 239,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,60 USD im Vergleich zu 10,78 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,12 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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