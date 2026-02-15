LendingTree Aktie
WKN DE: A12HU0 / ISIN: US52603B1070
|
15.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: LendingTree zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
LendingTree stellt voraussichtlich am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,478 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte LendingTree 0,550 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,93 Prozent auf 284,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte LendingTree noch 261,5 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,964 USD im Vergleich zu -3,140 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,08 Milliarden USD, gegenüber 900,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
