Erste Schätzungen: Lennox International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lennox International wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Lennox International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 24,12 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 22,79 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,49 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at