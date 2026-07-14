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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lennox International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lennox International gibt voraussichtlich am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 7,64 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lennox International einen Gewinn von 7,82 USD je Aktie eingefahren.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,56 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,40 USD, wohingegen im Vorjahr noch 22,79 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,62 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,20 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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