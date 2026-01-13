Erste Schätzungen: Lennox International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lennox International wird voraussichtlich am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,79 USD je Aktie gegenüber 5,52 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,27 Milliarden USD aus – eine Minderung von 5,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lennox International einen Umsatz von 1,35 Milliarden USD eingefahren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,95 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 22,54 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 5,27 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,34 Milliarden USD waren.

