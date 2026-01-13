Lennox International Aktie
WKN: 924838 / ISIN: US5261071071
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Lennox International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Lennox International wird voraussichtlich am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,79 USD je Aktie gegenüber 5,52 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,27 Milliarden USD aus – eine Minderung von 5,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lennox International einen Umsatz von 1,35 Milliarden USD eingefahren.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,95 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 22,54 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 5,27 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,34 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lennox International Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Lennox International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Lennox International präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Lennox International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Ausblick: Lennox International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Lennox International Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Lennox International Inc.
|457,80
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.