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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lennox International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lennox International stellt voraussichtlich am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 7,42 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Lennox International ein EPS von 6,98 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 10,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,58 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 23,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 22,79 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,59 Milliarden USD, gegenüber 5,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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