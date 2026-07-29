Erste Schätzungen: Lenovo Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lenovo Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,039 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lenovo Group einen Gewinn von 0,320 HKD je Aktie eingefahren.

Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 22,48 Milliarden USD betragen, verglichen mit 146,96 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,204 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,22 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 94,73 Milliarden USD, gegenüber 648,32 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at